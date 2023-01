Pielachtal: „Die Reiselust ist groß“

Werbung

Die Pielachtalerinnen und Pielachtaler zieht es im Winter vor allem auf heimischen Pisten oder in die Ferne.

„Viele Pielachtaler verbringen ihren Winterurlaub gerne in Österreich. Die Reiselust ist groß“, berichtet Judith Leitner von „Wunschreisen“. Hotels für Kinder, mit speziellem Kinderprogramm, liegen neben Tagesskitouren und Thermenurlauben besonders im Trend. Heuer merke sie aber erstmals eine gewisse Zurückhaltung bei Buchungen von traditionellen Skiurlauben.

„Viele Anfragen kommen sehr kurzfristig. Das liegt an den gestiegenen Kosten für Liftkarten und an der Schneeunsicherheit“, erzählt Leitner, die ihr Reisebüro in St. Margarethen führt. Einige Anbieter seien dafür jedoch gerüstet und bieten Hotelangebote mit inkludierten Liftkarten oder Stornomöglichkeiten an. Trotz der aktuellen Umstände herrsche aber eine gute Auslastung in den heimischen Skiorten. Angebote mit akzeptablen Preis-Leistungs-Verhältnissen seien bereits zum Großteil ausgebucht.

„Personen, die im Winter ins Warme flüchten möchten, bevorzugen Dubai als Urlaubsdestination“, weiß die Reiseexpertin. Anreiz für viele Reisende seien die gute Fluganbindung, die relativ kurze Flugdauer und die Vielzahl an Hotels. Auch Trips nach Barcelona oder Lissabon seien zurzeit gefragt, da vom Sightseeing im Sommer wegen der hohen Temperaturen abzuraten ist. Hamburg habe sich ebenso zu einer beliebten Destination im Winter entwickelt.

