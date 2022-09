Pielachtaler Promis zeigen Wahlpräferenz bei Präsidentenwahl

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Wahl des Bundespräsidenten steht an. Die NÖN hat sich bei Prominenten aus dem Tal umgehört, welche Erwartungen sie an den künftigen Präsidenten haben und ob schon ein Favorit feststeht. Die Stimmen sind klar: Nur ein integrer, offener und überparteilicher Präsident kommt in Frage. Die Tatsache, dass erstmals seit 1980 keine Kandidatin antreten wird, sorgt aber für Unverständnis.

Der Rabensteiner Sportschütze Michael Podolak sieht einer Wiederwahl nichts im Wege stehen. „Bis auf einen Mitbewerber hat Alexander Van der Bellen keine fachlich kompetenten Konkurrenten“, ist Podolak überzeugt. Dies findet er besonders schade, denn „je größer die Vielfalt an Bewerbern ist, desto spannender wird die Wahl“.

Die Tatsachen, dass weder SPÖ noch ÖVP Kandidaten ins Rennen schicken, und auch keine Kandidatinnen vertreten sind, findet er zudem enttäuschend. Es sei dennoch essenziell, dass jeder sein Wahlrecht ausübt. Denn Wählen ist gelebte Demokratie, meint der Wahl-Rabensteiner.

Der Präsident der Wiener Sängerknaben Gerald Wirth sieht der Wahl positiv entgegen und wird „auf jeden Fall wählen gehen“. Er wünscht sich einen weltoffenen Bundespräsidenten, der eine positive, soziale Einstellung besonders zu jenen in der Bevölkerung hat, die es besonders schwierig haben. „Empathie für alle in Österreich lebenden Personen, vor allem Flüchtlinge, soll den künftigen Bundespräsidenten auszeichnen“, erklärt Wirth.

Von Los Angeles aus erlebt Amélie van Tass gerade das politische Geschehen und weiß schon genau, wen sie wählt. Dass von den Großparteien keine Kandidaten aufgestellt wurden, dafür mögen die Parteien ihre Gründe haben. „Vielleicht konnte man sich innerparteilich nicht einigen.“ Beklagenswerter sei jedoch die „reine Männersache“: „Ich finde es schade, dass es keine Kandidatin gibt.“ Eine Stichwahl hält sie für ausgeschlossen und hofft, dass diesmal das Wahlergebnis gleich anerkannt wird.

Besonders großen Wert legt die Hofstettener Zauberkünstlerin auf einen Präsidenten, der eine vereinigende und diplomatische Rolle erfüllt. „Er ist immerhin dafür verantwortlich, genau zu beobachten, ob alle demokratischen Werte und rechtlichen Vorschriften eingehalten werden“, resümiert sie. Damit trage er, trotz unterschiedlicher Ansichten im Parteienspektrum, zur Stabilität im Land bei.

Auch Sopranistin Christina Gansch bedauert, dass nur Männer kandidieren: „Das ist wirklich ein Armutszeugnis.“ Zurzeit hält sich die Kirchbergerin in London auf, um für eine Produktion am Royal Opera House zu arbeiten. „Letztes Wochenende habe ich das Begräbnis der Queen verfolgt. Bei diesem Staatsakt war auch unser Präsident anwesend. Ich finde es sehr wichtig, dass er unser Land international vertritt“, erzählt sie.

Rechtzeitig zur Wahl wird die Sängerin in Österreich sein und ihr Wahlrecht per Wahlkarte ausüben. Denn: „Wahlen sind ein wichtiger Bestandteil unseres politischen Systems. Ich empfinde es als Privileg, wählen zu dürfen.“

