Vandale treibt sein Unwesen

Es handelt sich bereits um den vierten Vorfall dieser Art: Ein bislang unbekannter Täter klebt in einer Wohnhausanlage in der Schubertstraße mit einem Kleber Tür- und Kellerschlösser zu. Erst am Freitagmorgen schlug der Vandale wieder zu.

Der Wohnungsbesitzer war nur kurz beim Postkasten, um diesen zu leeren. Als er zurückkam, war die Türe verklebt. Die Feuerwehr Ober-Grafendorf öffnete diese schließlich. Das Motiv, das hinter diesen Taten steckt, ist derzeit noch unklar. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Die Exekutive bittet jetzt dringend um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Wahrnehmungen, insbesondere auch in den Nachtstunden. Diese sind an die Polizei Ober-Grafendorf unter 059133/3160 erbeten.

