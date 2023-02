Vandalen auf Schmier-Tour

Es blieb am Montagmorgen nicht unbemerkt im Ort: Unbekannte haben in Weinburg Ortstafeln und Verkehrszeichen beschmiert.

Bürgermeister Peter Kalteis ist sauer: „Das ist dermaßen blöd und unnötig!“ Er möchte nicht glauben, dass ein Pielachtaler hinter der Aktion steckt. Vermutlich passierte die Sachbeschädigung in der Nacht von Sonntag auf Montag.

„Wir finden es sinnbefreit, Ortstafeln zu beschmieren“, stellt auch Vizeortschef Michael Strasser fest und gibt zu bedenken: „Das kostet die Allgemeinheit Geld, das man sinnvoller einsetzen könnte.“

Die Polizei ist bereits über die Vorfälle in Kenntnis. Überwiegend wurden „Smileys“ sowie der Schriftzug „Luxus“ in pinker oder grüner Farbe verwendet. Betroffen sind bislang Tafeln in Kammerhof, Hofstetten, Rabenstein, Waasen, Dietmannsdorf, Weinburg, Wantendorf, Ober-Grafendorf und Kotting. Die Gemeinde Weinburg bittet um Hinweise an die nächste Polizeidienststelle.

