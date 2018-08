Viel Zeit, Liebe und Mühe investierten Gemeindebedienstete und Bürger, um den Ort in allen Farben erblühen zu lassen. Die leuchtende Blumenpracht brachte Kirchberg den Mostviertel-Sieg bei dem Wettbewerb „Blühendes Niederösterreich“ ein und qualifizierte die Pielachtal-Gemeinde für das Landesfinale.

Die Freude darüber wird aber getrübt: Der Blumenschmuck wurde nun bereits zum zweiten Mal von Unbekannten zerstört und in die Pielach geworfen. „Zuerst wurden nur drei Blumenschüsseln zerstört, zuletzt wurden sogar mindestens elf in der Nacht von Vandalen in die Pielach geworfen. Die schweren Schüsseln sind kaputt und die Pflege und das Gießen waren umsonst“, ärgert sich Bürgermeister Anton Gonaus. Die Gemeinde habe daher Anzeige erstattet.

Um die Unbekannten, die nicht nur materiellen Schaden erzeugten, sondern auch die Mühe der Kirchberger zunichte machten, zu finden, setzt die Gemeinde nun sogar eine Belohnung aus. Für sachdienliche Hinweise gibt es 500 Euro.

Für das Landesfinale des Bewerbs „Blühendes Niederösterreich“ rechnet sich die Gemeinde dennoch gute Chancen aus: Gerade erst war eine Jury aus Gärtnermeistern aus dem ganzen Land vor Ort, um die Endbewertung vorzunehmen. „Wir haben ein gutes Gefühl, da unser Blumenschmuck vor dem Gemeindeamt, im Schlosspark, im Erlebnisbad, beim Friedhof und Skywalk gut angekommen ist“, freut sich der Ortschef.