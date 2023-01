Wut über Sticker in Ober-Grafendorf

Werbung

Bei einem Friedhofsbesuch entdeckte der Polizeibedienstete Walter Horinek Sticker mit der Aufschrift „Impfen tötet“. An fünf Friedhofstoren waren diese angebracht. „So etwas schockiert“, sagt Horinek. Seine Meinung über Impfungen könne man gerne kundtun, doch sollte man dies in einem angemesseneren Rahmen machen. „Darüber kann man diskutieren, aber dann privat oder vielleicht in der Stammtischrunde“, so Horinek. „Man bringt aber nicht solche Sprüche am Friedhof an. Das ist einfach pietätlos.“ Horinek informierte umgehend Bürgermeister Rainer Handlfinger. Laut Handlfinger sei es nicht das erste Mal, dass diese Sticker in der Gemeinde aufgeklebt wurden. Für ihn steht fest, dass das Anbringen dieser Sticker Vandalismus ist.

Handlfinger betont zudem, dass die Gemeinde künftig auch in Betracht ziehen wird, Anzeige zu erstatten, wenn Gemeindeeigentum beklebt wird. „Gerade beim Friedhof ist das höchst geschmacklos“, sagt der Ortschef.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.