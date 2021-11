Pielachtaler bei Waldbrand in Hirschwang: „Die Nacht war ein Wahnsinn“

Seit über einer Woche wütet in Hirschwang an der Rax ein Waldbrand. Das Feuer breitete sich extrem rasch aus - innerhalb von zehn Stunden von fünf auf mehr als 100 Hektar. Der Katastrophenhilfsdienstzug 17/1 mit Feuerwehrleuten der Wehren Hofstetten-Grünau, Rabenstein, Tradigist, Kirchberg, Loich, Schwarzenbach und Frankenfels rückte am Wochenende aus, um zu helfen. Wir hatten berichtet:

Einsatz in Hirschwang Pielachtaler Wehren kämpfen gegen Waldbrand im Rax-Gebiet

Waldbrand in Hirschwang NÖN mittendrin: Ein Tag in der Riegelstellung im Höllental

48 Stunden standen die Pielachtaler Wehren im Einsatz. Der Kommandant der Khd-Zuges Andreas Veitinger zieht positive Bilanz: „Der Einsatz war ein gemeinschaftlicher Erfolg.“

„Die Bergretter haben uns gesichert.“Andreas Veitinger, Kommandant des Khd-Zuges

Selten gebe es Einsätze in dieser Größenordnung. „Wir waren natürlich schon bei gravierenden Hochwasserereignissen dabei, aber einen Waldbrand in dieser Dimension hatten wir noch nie“, sagt Veitinger. In den ersten Stunden war es die Aufgabe des Khd-Zuges die Löschwasserförderung aus der Schwarza zu den Großtanklöschfahrzeugen aufrecht zu erhalten. „Der Waldboden musste aufgrund des Funkenfluges benetzt werden“, erklärt Veitinger.

Das sei nicht die große Herausforderung gewesen. Diese kam jedoch, als der Wind in der Nacht von Freitag auf Samstag das Feuer wieder anfachte. „Wir konnten von unserem Einsatzort aus nicht hinsehen und haben das Auffachen erst gar nicht bemerkt“, erinnert sich Veitinger.

Hilfe im und aus dem Tal

Etwa die Hälfte des Zuges wurde schließlich auf den Mittagsstein verlegt und in der Brandbekämpfung eingesetzt. „Die Nacht war ein Wahnsinn. Es war dort extrem steil. Bergretter haben uns beim Einsatz gesichert“, erklärt Veitinger. Schließlich musste die Mannschaft einen Brandabschnitt stehen lassen.

Die Gefahr von den Flammen eingeschlossen zu werden, sei zu groß gewesen. „Gemeinsam mit dem Zugkommandanten aus dem Bezirk Lilienfeld haben wir beschlossen, etwas anderes zu probieren.“ Die Mannschaften stiegen also bis zu einem gewissen Punkt ab und arbeiteten quer zum Hang. „Mit 24 Mann konnten wir das Feuer gut eingrenzen und ein Übergreifen auf die Häuser verhindern.“

Erst bei Tageslicht sahen wir, dass es rechts und links steil nach unten ging.“ Andreas Veitinger

Rund zehn Stunden kämpften die Feuerwehrleute am Berg gegen das Feuer. „Erst bei Tageslicht sahen wir, dass es rechts und links vom Einsatzort ziemlich steil nach unten ging“, erinnert sich Veitinger.

Die körperliche Anstrengung war enorm. Kraft haben allerdings der enorme Zuspruch und die Wertschätzung aus der Bevölkerung gegeben. Veitinger ist überzeugt: „Die Pielachtaler können stolz auf ihre Wehren sein.“