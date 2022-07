Feuerwehr Weinburg in Feierstimmung

Werbung

Auftakt war am Freitag mit dem Vereins- und Firmennachmittag, wo zu späterer Stunde die „Vollgas Kompagnie“ aufspielte. Am Samstag herrschte bei den Besuchern ebenso beste Laune. Die „Mostlandstürmer“ begleiteten diese mit ihren beschwingten Melodien bis in die Nacht und auch am Sonntag wurde vom Vormittag bis in den Abend hinein durchgefeiert.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.