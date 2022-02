Es wird wieder gefeiert in Kirchberg

Corona hat vieles gebremst - und tut es immer noch. Dennoch will die Gemeinde samt der „Kulturwerkstatt“ und ihren Vereinen heuer einen bunten Veranstaltungsreigen bieten.

Nach der Absage im Vorjahr findet nun das Konzert mit den Wiener Sängerknaben am Samstag, 26. März, um 19 Uhr in der Kirchberghalle statt. Erstmals koordiniert die „Kulturwerkstatt“ im Juli den „ Kultursommer in Kirchberg“ . Geplant sind ein Kinder-Theater, die Wirtshausmusikanten, ein Kabarettabend, das Konzert mit Opernsängerin Christina Gansch, das Singen unter freiem Himmel beim Hiebl-Kreuz und eine Prominenten-Lesung. Obmann und Vizebürgermeister Severin Zöchbauer informiert: „Wir legen großen Wert darauf, dass die Veranstaltungen möglichst im Freien stattfinden können. Daher wird der Kultursommer im Schlosspark abgehalten. Zu diesem Zweck wird eine kleine Bühne aufgebaut.“ Zusätzlich plant die Kulturwerkstatt mit Partnern am 3. und 4. September die Durchführung des „Internationalen Alphorn-Bläsertreffens “. Stargast ist Alphornbläser Franz Schüssele aus Bayern. Auch die Vereine sind wieder aktiv: Am 24. April soll der „Ball der Freiwilligen Feuerwehr Kirchberg“ stattfinden. Ein weiteres Event wird am 4. und 5. Juni das „Pfingstfest des Jugendfußballclubs“ im Freizeitzentrum. Und am 11. und 12. Juni lädt der Gesangs- und Musikverein zum Jubiläumsfest anlässlich des 100-jährigen Bestands.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden