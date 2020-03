Outdoor-Veranstaltungen mit über 500 Teilnehmern und Indoor-Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmern dürfen laut Erlass der Regierung bis Anfang April nicht abgehalten werden. Auch im Pielachtal sind die Auswirkungen stark spürbar.

So sind bis 1. April etwa alles Events in der Pielachtalhalle abgesagt. In der Bücherei Ober-Grafendorf wird die für 12. März geplante Buchpräsentation mit Johanna Datzreiter nicht stattfinden.

Betroffen ist weiters etwa der Josefilauf des Lauftreffs Pielachtal, der für 15. März anberaumt war – die Veranstaltung wird auf einen Termin im Herbst verschoben. Der Abschnittsfeuerwehrtag der Freiwilligen Feuerwehr Hofstetten-Grünau wird am 21. März nicht stattfinden, ebenso wird der Familienwandertag der Bäuerinnen am 29. März abgesagt.

In Rabenstein wird die Hegeschau „Mittleres Pielachtal“ (13. März) abgeblasen, die Theateraufführungen von „D’Moral is beim Deifi“, die ab kommendem Wochenende im Steinschalerhof stattfinden hätten sollen, sind ebenfalls abgesagt. Auch der „Frühlingsauftakt mit Opfekompott“ (14. März) sowie der OsterKreativMarkt (21. und 22. März) finden im Rabensteiner GuK nicht statt.

Der vom Hilfswerk Pielachtal und der „Gesunden Gemeinde Kirchberg“ für 20. März geplante „Gesundheitstag“ in der Kirchberghalle wurde abgesagt und auf Herbst verschoben. Ebenso die Theatervorstellungen der Landjugend Kirchberg im März. Auch Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister hatte zur Eröffnung des Gesundheitstages am 20. März ihr Kommen zugesagt.

Aufgrund der aktuellen Lage werden aber diese Veranstaltung und auch die Hauptversammlung des Hilfswerkes Pielachtal abgesagt und auf Herbst verschoben. Vorsitzender Norbert Butzenlechner:„Es hätten daran auch viele Bedienstete des Hilfswerkes teilgenommen. Wir wollen hier aber keinerlei Risiko eingehen und haben uns in Absprache mit der Hilfswerk-Geschäftsstelle zur Absage entschlossen.“

Auch die Landjugend Kirchberg hat auf die aktuelle Lage reagiert und die für den 28. und 29. März sowie am 3. und 4. April geplanten Theatervorstellungen in der Kirchberghalle abgesagt.