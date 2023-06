Im Pielachtal gibt es noch bis Sonntag Bauarbeiten bei Mariazellerbahn

Auf der 84 Kilometer langen Strecke der Mariazellerbahn finden noch bis Sonntag Instandhaltungs- und Bauarbeiten statt. So wird das Gras im Bereich zwischen Ober-Grafendorf und Hofstetten-Grünau mit einer Böschungsmähraupe gekürzt und ab St. Pölten finden Anstricharbeiten statt. Im Bereich zwischen Puchenstuben und Gösing werden die letzten Handgriffe nach einem Schienentausch erledigt und zwischen Erlaufklause und Mariazell wird das Unkraut mit Schienenfahrzeugen bekämpft. In diesen Streckenbereichen kann es trotz größtmöglicher Rücksichtnahme zu Lärm kommen.

Und wegen der Störche in Ober-Grafendorf wurden in der Nacht auf Freitag von den Niederösterreich Bahnen Arbeiten im Bahnhof durchgeführt. Im Interesse des Vogel- und Artenschutzes wurden bei einigen Masten Schutzkappen an Hochspannungsleitungen angebracht.