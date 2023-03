„Die Dirndltaler“: Katharina Daxböck bleibt Obfrau

34 Betriebe gehören zur Pielachtaler Dirndl-, Edelbrand- und Dörrobstgemeinschaft, kurz „Die Dirndltaler“. Bei der Generalversammlung bestätigten die Vereinsmitglieder Obfrau Katharina Daxböck einstimmig in ihrer Funktion. Die Sitzung fand im Gasthaus Kemetner in Kirchberg statt.

Zu Obfrau-Stellvertretern wurden Leo Suppan und Michael Gonaus gewählt. Veronika Harm schied auf eigenen Wunsch vom Vorstand aus. Neue Schriftführerin ist Christina Enne. Als bewährte Kassierin fungiert weiterhin Elfriede Zöchbauer; sie konnte einen positiven Kassastand mitteilen. „Ihr zeigt großen Weitblick und seid Neuerungen gegenüber immer aufgeschlossen“, lobte Elfriede König anschließend die Arbeit des Vorstands.

„Wir waren bei 32 Veranstaltungen dabei oder haben diese selbst organisiert. Ob Aufnahmen mit den Filmchronisten, Organisation von Edelbrand- und Likörprämierungen, Stände am Dirndlkirtag und bei Adventmärkten, Präsentationen beim Kellergassenfest und Wilden Leopold in St. Pölten, Verkostungen in der Mariazellerbahn und vieles mehr“, blickte Obfrau Katharina Daxböck zurück. Stolz ist man, dass so viele Mitgliedsbetriebe Auszeichnungen bei der Ab-Hof-Messe in Wieselburg erhielten.

Heuer bildet der Dirndlkirtag einen Schwerpunkt. Der Stand ist zu betreuen und neue Dirndlhoheiten werden gewählt. Außerdem organisiert der Verein die Marmeladen- und Dirndlsirup-Prämierung.

Kirchbergs Vizebürgermeister Severin Zöchbauer sowie Bauernbund-Obmann und geschäftsführender Gemeinderat Josef Engel gratulierten zu den vielen Aktivitäten und wünschten weiterhin Erfolg. Leader-Obmann Anton Gonaus wies darauf hin, dass die Dirndl für das ganze Tal ein elitäres Produkt ist und daher weiter forciert werden müsse.

Humvorvoller Vortrag krönte Versammlung

Zudem hielt Pfarrer Emeka Emeakaroha einen Vortrag zum Thema „Erfahrungen eines Afrikaners in Österreich“ und begeisterte mit seinen humorvollen Schilderungen. Beeindruckt zeigten sich die Zuhörer auch von seinen Aktivitäten für sein Heimatdorf in Nigeria.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.