Seifenkisten mit Höchstgeschwindigkeit: Rasantes Rennen in Frankenfels

Den Berg hinab, auf der dafür gesperrten Rosenbühelrotte, lieferten sich Lenkerinnen und Lenker ein wildes Rennen in Seifenkisten. Die Fahrzeuge ohne Antrieb erreichten dabei recht hohe Geschwindigkeiten, weswegen die letzte Kurve vor dem Ziel, der Grassermühle, für so einige eine Herausforderung darstellte. Aus Sicherheitsgründen war der Arbeiter-Samariter-Bund Frankenfels vor Ort, doch das Event ging ohne Verletzte erfolgreich über die Bühne. Organisiert wurde das erste Frankenfelser Seifenkistenrennen vom Verein Spuatzirkus.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer absolvierten zwei Wertungsläufe. Gewertet wurde die Gesamtzeit der beiden Läufe und in mehreren Kategorien. Beim Bobbycar-Rennen für Kinder zwischen drei und sechs Jahren siegte Helena Karner. In der Kategorie „Seifenkisten 1“ für Kinder zwischen sieben und zehn Jahren war Lukas Mück der Schnellste. Den Sieg in der Kategorie „Seifenkisten 2“ für Jugendliche zwischen elf und 15 Jahren holte sich Raphael Karner. In der „Kategorie 3“ konnten alle ab 16 Jahren teilnehmen. Auch Doppelsitzer konnten ins Rennen gehen. Das schnellste Duo waren Roman Riedl und Manuel Winter. Bei den Einsitzern siegte Christian Eigelsreiter. Mit einer Zeit von 40,08 Sekunden erreichte er bei seinem zweiten Wertungslauf die Tagesbestzeit.