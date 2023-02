Rabenstein Musiker proben schon fürs nächste Konzert

Der Musikverein Rabenstein, eine nicht mehr aus dem Ort wegzudenkende Institution: Seine Musikerinnen und Musiker umrahmen doch immer wieder Veranstaltungen oder begeistern selbst auf ihren Konzerten. Am Freitag trafen sich die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung. Dabei ließ Obfrau Sonja Zeilinger die Jahre 2021 und 2022 Revue passieren.

„Das Highlight der vergangenen Veranstaltungen war das Sommernachtskonzert im Juni, das wir gemeinsam mit dem Gesangsverein Rabenstein unter der Leitung von Kapellmeister Werner Schwaiger organisiert und durchgeführt haben“, erinnerte sie.

Doch sie hatte noch weit mehr zu berichten: Im Vorjahr hatten die Musiker 38 Gesamtproben, zwei eigene Konzerte, umrahmten 14 Begräbnisse und spielten Geburtstagsständchen. Außerdem traten zwei neue Mitglieder dem Verein bei. Zwei Musikerinnen haben den Stabführer-Grundkurs I absolviert und elf Mitglieder des Musikvereines besuchten den Workshop für Bläser und Schlagwerk, der vom NÖ Blasmusikverband angeboten wurde.

Für so viel Engagement gab es Würdigungen verdienter Mitglieder. Diese nahm Bezirksobfrau Ingeborg Dockner vor. Die Ehrenmedaille in Bronze für 15 Jahre aktive Mitgliedschaft erhielten Jasmin und Manuel Lobinger.

Über die Ehrenmedaille in Silber für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft dürfen sich Karin Ramel, Andrea Schwaiger und Christoph Wittmann freuen. Die Ehrenmedaille in Gold mit Zusatzspange für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft wurde Herbert Daxböck und Werner Schwaiger zuteil. Die nächste Veranstaltung des Musikvereines ist das Frühlingskonzert am 15. April (Beginn: 20 Uhr) im GuK Rabenstein.

