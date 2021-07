Der neue Verein „Kultur/Werkstatt/Kirchberg“ steht. In Zukunft möchte er zu einem Netzwerk für Kultur in der Gemeinde Kirchberg werden. Bei der Gründungsversammlung letzte Woche wurde Vizebürgermeister Severin Zöchbauer zum ersten Obmann gewählt. „Wichtig ist für uns eine bestmögliche Zusammenarbeit mit Vereinen und Partnern. Und auch die Einbindung der Jugend ist uns ein großes Anliegen.“, verkündet Zöchbauer. Veranstaltungen in der Gemeinde will der Verein nun selbst organisieren und fördern.

Kultur Werkstatt Kultur in Kirchberg mit neuem Verein

Als Obmann-Stellvertreter und Schriftführer fungiert der junge Gemeindebedienstete Bernhard Zöchbauer. Er gibt auch gleich das Einstiegsprojekt bekannt: „Unser Veranstaltungsschwerpunkt liegt jetzt beim Kulturherbst Kirchberg. Dabei arbeiten wir sehr eng mit der Kulturregion und der Volkskultur Niederösterreich zusammen“.

Sehr über dieses Engagement freut sich Bürgermeister Franz Singer, der auch im Vereinsvorstand vertreten ist. Er meint: „Diese Aktivitäten sind nur zu begrüßen, weil damit das Kulturangebot gebündelt wird.“ Unterstützt wird der Verein auch von der Gemeinde Kirchberg.

Damit die klassische Musik nicht zu kurz kommt, ist auch Rainer Krepp als Vorstandsmitglied mit an Bord. Er freut sich auf zukünftige musikalische Events: „Schon am 21. August organisieren wir im Schlosshof von Kirchberg ein Konzert mit Opernsängerin Christina Gansch und ihrem Gatten Bariton Henry Neill“.

Die Funktion als Kassier hat der junge Kirchberger Lukas Bodner übernommen. Er freut sich schon auf die Tätigkeit und will sicherstellen, dass der Verein auch die nötigen Mittel hat, um in Zukunft für ausreichend Kultur in Kirchberg zu sorgen.

Leiterin der „Gesunden Gemeinde“, Judith Gerstl, wird ebenfalls im Vorstand als Schriftführer-Stellvertreterin und Mitorganisatorin tätig sein. Auch sie blickt voller Tatendrang in die Zukunft und begrüßt den neuen Verein als zukünftiges Kulturnetzwerk.

Eine überregionale Ausweitung planen die Vorstandsmitglieder zurzeit nicht. Nichtsdestotrotz schließen sie nicht aus, dass vielleicht in Zukunft mit anderen Gemeinden zusammengearbeitet wird.