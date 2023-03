KiKiPi: Alles für Kirchberger Kids

Eine bunt gemischte Gruppe aus engagierten Müttern und Vätern setzt sich für den Verein „Kinder.Kirchberg.Pielach“ (KiKiPi) ein. Bindeglied sind ihre vielen Aktivitäten zum Wohle von Kindern. Heuer feiert der Verein zehnjähriges Jubiläum.

Bis 2016 war Tina Volkmann als erste Obfrau tätig. „Wir haben diesen Verein gegründet, um bei unseren Aktivitäten für Kinder organisatorisch und finanziell unabhängig zu sein“, erinnert sie sich zurück. Mit Sonja Gansberger an der Spitze hat sich der Verein zwischen 2016 und 2021 erfolgreich weiterentwickelt. Seit August 2021 fungiert Melanie Wieseneder als Obfrau. „Wir hatten immer ein tolles Team an unserer Seite. Dadurch konnten so viele Vorhaben umgesetzt werden“, betonen die drei Damen.

Größte Veranstaltung des Vereins ist der „Baby- und Kinder-Bazar“. Er findet zweimal im Jahr in der Kirchberghalle statt und ist weit über Kirchberg hinaus bekannt. „Bei unseren Umtauschmärkten werden einige hundert verschiedene Artikel angeboten. Alles, was für Kinder und Babys wichtig ist“, erklärt Wieseneder.

Schöne Erlebnisse gab es in den letzten Jahren viele – ob beim jährlichen Christkindl-Postamt bei den Adventmärkten, beim Spielefest am Fußballplatz oder beim Kinderschminken bei der Wirtschaftsausstellung und der Eröffnung der Casa. Spaß boten auch die zahlreichen Ausflüge, etwa zum Zwergerlhof in Loich, zum Kameltheater Kernhof oder zum Holzknechtland auf der Bürgeralpe.

Die Einnahmen kommen sozialen Zwecken zugute: Für die Nachmittagsbetreuung an der Schule spendete der Verein 2016 einen Wuzzler und 2020 eine Sitzecke. Die Kinder-Spielegruppe erhielt 2018 eine Puppenküche. 2019 hat der Verein die Verpflegung am Schulskitag und einen Kostenanteil für den Kasperlbesuch im Kindergarten übernommen. Auch Familien in Not und die Ukraine-Hilfe wurden finanziell unterstützt.

Der nächste Baby-Kinder-Bazar steht am Samstag, 25. März, von 9 bis 12 Uhr in der Kirchberghalle in Kirchberg an. Weitere Informationen unter www.kikipi.at.

