Ober-Grafendorf: Fahrtende in Schräglage

Gerade noch auf der Straße unterwegs und schon war es passiert. Ein Auto lag am Montagabend zur Seite gekippt in einer Wiese in Rennersdorf. Ein nachfolgender Lenker war Augenzeuge des ungewollten Ausritts und verständigte die Rettung. Die Fahrzeuglenkerin und ihr Beifahrer konnten den Wagen selbstständig verlassen. Die Frau wurde aber mit der Rettung ins Spital gebracht. Die Feuerwehr Ober-Grafendorf stellte den Pkw wieder auf die Räder und lud ihn auf einen Abschlepphänger auf.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden