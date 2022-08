VW-Bus auf Abwegen in Rabenstein

Werbung Traisner Oktoberfest: Anzeige Acht Tage Party pur

Einsatz für die Feuerwehr am Dienstagmorgen: Ein VW-Bus war auf einem abschüssigen Weg ins nasse Gras gekommen und dadurch ins Rutschen geraten. Glücklicherweise wurde das Fahrzeug von Büschen abgefangen, so dass es nicht über die steile Böschung kippen konnte. Die Freiwillige Feuerwehr Rabenstein sicherte das Fahrzeug mittels Seilwinde, so dass ein Umstürzen verhindert wurde. Mit Hilfe eines Gemeindefahrzeugs konnte der Bus anschließend aus der misslichen Lage befreit und dem Fahrer zurückgegeben werden.

