Unfall auf der B 39 am Donnerstagvormittag: Ein Lenker wollte von der Bauhof-Ausfahrt in die Bundesstraße einbiegen. Zeitgleich näherte sich auf dieser ein Lastwagen und erfasste das Fahrzeug. Der spektakuläre Crash ging glimpflich aus. Beide Lenker blieben laut Feuerwehr unversehrt; das Fahrzeug, das in die B 39 einfuhr, hatte einen Achsbruch. Die Weinburger Florianis standen mit zwei Fahrzeugen und neun Mann bei der Bergung im Einsatz.