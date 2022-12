Wasser in Kirchberg/Pielach wieder trinkbar

Donnerstag, 16. Dezember, wurde die gute Nachricht auf der Kirchberg-Homepage veröffentlicht: Aufgrund der neuesten Analyse konnte das Wasser aus der öffentlichen Ortswasserleitung ab diesem Tag wieder als Trinkwasser freigegeben werden.

Wie die Gemeinde Kirchberg mitteilt, muss dem Ortswasser aus Sicherheitsgründen aber noch einige Wochen lang ein Chlorzusatz in geringer Dosis beigefügt werden. Die Erleichterung im Ort ist groß; zuvor konnte das Ortswasser seit dem 24. November nur in abgekochtem Zustand verwendet werden. Jetzt ist es wieder genießbar.

Mandatare beschlossen Ausschuss

Mit der Trinkwasserproblematik hatte sich auch der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung aufgrund eines Dringlichkeitsantrages von SP-Mandatar Martin Robausch befasst. Bürgermeister Franz Singer berichtet: „Wir haben die derzeitige Situation der Ortswasserleitung ausführlich diskutiert, weil dieses Thema die Sorge von allen Gemeindemandataren widerspiegelt."

Es wurde der Beschluss gefasst, umgehend einen Ausschuss einzusetzen, dem Mitglieder aller im Gemeinderat vertretenen Parteien und vor allem auch Fachleute und Experten angehören. Dieses Gremium befasst sich mit dem gesamten Leitungsnetz.

Singer: "Wir erheben, wo dringender Handlungsbedarf bei der der Behebung von Rohrbrüchen sowie bei der Sanierung und Erneuerung von Wasserleitungssträngen besteht. In der Folge soll sich der Ausschuss auch mit dem Kanalnetz und weiteren Themen in der Gemeinde befassen.“

Der Antrag wurde mit Stimmenmehrheit angenommen. Es gab drei Stimmenenthaltungen: Gemeinderat Wilhelm Weinmeier (FPÖ) sowie Gemeinderat Herbert Gödel (ÖVP) und Geschäftsführender Gemeinderat Christian Gansch (ÖVP).

So sieht es rechtlich aus

20 Tage und damit fast drei Wochen war das Wasser in Kirchberg nur nach Abkochen genießbar. Tritt eine Verunreinigung auf, hat der Wasserversorger folgende Pflichten: Die Betroffenen müssen informiert werden und so schnell wie möglich sichergestellt werden, dass das Wasser wieder trinkbar ist, informiert Experte Michael Fusko von der Energie- und Umweltagentur des Landes (eNu). Meistens würden Verunreinigungen durch Wartungsarbeiten auftreten. Die seien dann in den häufigsten Fällen nach einer Spülung recht schnell wieder erledigt.

Die lange Dauer sowie die Chlorung des Wassers in Kirchberg spreche für ein größeres Problem am Leitungsnetz. Während der Zeit der Verunreinigung haben Kundinnen und Kunden zwar kein Anrecht auf Kompensation, viele Gemeinden stellen aber in dieser Zeit trotzdem Wasser zum Abholen zur Verfügung.

