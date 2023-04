Produkte mundeten in Rabenstein

Wer produziert den besten Most, Schnaps oder das schmackhafteste Brot? Das war Thema der Verkostung der Landjugend Bezirk Kirchberg beim Mostheurigen Braunsteiner in Rabenstein.

Michael Gonaus führte durch die Verkostung. Rund 20 Personen haben verkostet und 19 Produkte wurden eingereicht. Beim Most ging der erste Platz an die Familie Gonaus aus Kirchberg, der zweite Platz an die Familie Fuxsteiner, ebenfalls aus Kirchberg. Am dritten Rang rangierte Familie Braunsteiner aus Rabenstein. Den besten Schnaps brachte die Familie Dirnberger aus Hofstetten mit und zwar einen Zwetschkenschnaps. Auf Platz zwei behauptete sich Familie Gansch aus Rabenstein und Platz drei ging an Familie Gonaus. Die Familie Bauer aus Rabenstein überzeugte mit ihrem Brot, gefolgt von Familie Falkensteiner und Familie Engel aus Kirchberg.

