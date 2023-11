Pielachtaler Dirndlkirtag: Hauptpreis geht nach Spitz an der Donau

Damit hatte Gertrude Siebenhandl aus Spitz an der Donau wohl nicht gerechnet, als sie am Dirndlkirtag in Kirchberg an der Pielach ein Los kaufte. Wenig später klingelte das Telefon und die Freude war groß, denn sie hatte den Hauptpreis gewonnen: Ein VOR-Klimaticket Metropolregion. Damit darf sie nun in ganz Niederösterreich, Wien und Burgenland gratis mit öffentlichen Verkehrsmitteln reisen.

Und wie es der Zufall will, hat auch ihr Schwager Josef Dallinger einen Preis gewonnen. Die Übergabe beider Preise erfolgte nun am Alpenbahnhof, gemeinsam mit den Niederösterreich Bahnen, der Tourismusobfrau und Franz Singer, Bürgermeister von Kirchberg an der Pielach.