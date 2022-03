Milchgenossenschaft: 100 Gütesiegel im Pielachtal

2.464 Mitgliedsbetriebe hat die Milchgenossenschaft in Niederösterreich; 268 Lieferanten davon kommen aus dem Pielachtal. Die Bauern liefern ihre gesamte Milchproduktion an die Niederösterreichische Molkerei (NÖM). Die MGN ist mit einem Anteil von 25 Prozent an der NÖM beteiligt.

Jetzt gab es ein Treffen der MGN mit den Pielachtaler Milchbauern. Schwerpunkt war die umweltfreundliche Milchverpackung. Seit 2016 verläuft bei der NÖM die Produktion C0 2 -neutral.

„Um die neuen Herausforderungen wie das Pfandsystem für PET-Flaschen, das Mehrweggebinde und eine Plastiksteuer bewältigen zu können, wird der Standort der NÖM in Baden ausgebaut. Geplant ist eine neue Milch-Abfüllhalle mit drei Füll-Linien“, kündigte MGN-Geschäftsführer Leo Gruber-Doberer an.

Damit soll ein Teil der Milch in Glasflaschen abgefüllt werden, um das Thema „Mehrweg im Glas“ abzudecken. „Diese Investition fördert die Veredelung der Milch in hochwertige Flaschen- und Becherprodukte“, erklärt er.

Aufgrund der hervorragenden Qualität der Milch aus dem Pielachtal erhielten wieder über 100 Mitgliedsbetriebe das Milchgütesiegel überreicht. Unter den besten Lieferanten: Anton Gonaus vom Bauernhof „Am Fuß“ in Kirchberg.

Eine Evaluierung der Haltungsformen der Kühe im Tal ergab: 46 Prozent werden in einem Laufstall gehalten und 36 Prozent sind in Kombi-Haltung (Stall und Auslauf). 18 Prozent der Kühe werden in einem Laufstall mit Auslauf gehalten.

