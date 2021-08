Steigende Trockenheit, damit verbunden – Wasserknappheit: In den letzten drei Jahren musste die Feuerwehr Frankenfels knapp eine Million Liter Wasser zu entlegenen Bergbauernhöfen transportieren, um Mensch und Tier zu versorgen. Dementsprechend viele Stunden war das Tanklöschfahrzeug unterwegs und für die eigentliche Aufgabe, die Brandbekämpfung, nicht verfügbar.

„Andere Lösungen, wie die Anschaffung eines Wasserfasses zur Selbstabholung oder sonstige Möglichkeiten erwiesen sich nicht als praktikabel, da das Wasser in unserer Region in die Hochbehälter gepumpt werden muss“, stellt FF-Kommandant Thomas Wutzl fest. Gemeinde und Feuerwehr kamen zum Entschluss, ein weiteres Löschfahrzeug zu organisieren. Bei der Feuerwehr Langenzersdorf fanden sie etwas Passendes: ein geländegängiges Tanklöschfahrzeug 2000 auf einem Unimog-Fahrgestell. „Das Fahrzeug ist trotz Baujahr 1994 in einem ausgezeichneten Zustand, da es im Winter nur in Ausnahmefällen verwendet wurde und keine Rostschäden hat“, berichtet Wutzl.

Die Frankenfelser Floriani nahmen eine Generalsanierung vor; eine starke LED-Beleuchtung und Halterungen für die Ausrüstung wurden eingebaut. Erfreulich: Durch den günstigen Ankauf ist das Problem des fehlenden Löschwassers bei Abwesenheit des Tanklöschfahrzeugs 4000 behoben. Außerdem ist das neue Gefährt durch seine Geländegängigkeit für Waldbrände, Menschenrettungen oder Bergungen im Gelände besonders geeignet. Gleichzeitig wird das Versorgungsfahrzeug, der Landrover Defender, verkauft. „So kann mit der gleichen Anzahl an Fahrzeugen ein breiteres Einsatzspektrum abgedeckt werden“, finden Wutzl und Vizeortschef Christof Eigelsreiter.