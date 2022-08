Zuwachs für Schülerlotsen in Kirchberg an der Pielach

Werbung Traisner Oktoberfest: Anzeige Acht Tage Party pur

Gerade rechtzeitig vor Schulbeginn hat das Team der Schullotsen in Kirchberg mit Franz Zöchbauer Verstärkung bekommen. Damit sind ab dem neuen Schuljahr insgesamt 18 Personen in der Gemeinde für die Schulwegsicherung ehrenamtlich im Einsatz.

Der langjährige Gemeindebedienstete Franz Zöchbauer ist seit Kurzem in Pension und freut sich auf seine neue Aufgabe: „Für mich ist das eine Herzensangelegenheit. Ich unterstütze gerne diese Tätigkeit, da ja auch meine Enkelkinder hier zur Schule gehen werden“.

Die Überreichung seines Schülerlotsenausweises fand durch Kontrollinspektor Karl Singer von der Polizeiinspektion Kirchberg statt. Er betonte: „Ihr erfüllt hier eine wichtige Aufgabe im Dienste für unsere jüngsten Straßenverkehrsteilnehmer. Danke für diesen Einsatz und die tolle Unterstützung.“

Bereits seit dreißig Jahren gibt es die Schulwegsicherung beim Schutzweg an der B39 im Ortszentrum von Kirchberg. Im Team sind auch Pfarrer und Bürgermeister tätig. Seit zwei Jahren ist Franz Wagner als Koordinator aktiv. Die Förderung des Teamgeistes und eine optimale Ausstattung für die Schülerlotsen sind ihm ein großes Anliegen: „Ich bin stolz darauf, dass wir so engagierte Persönlichkeiten in unserem Team haben.“

Die Gemeinde Kirchberg unterstützt den Lotsendienst nach besten Kräften. Im Gemeindeamt steht ein eigener Raum für die Bekleidung zur Verfügung. Bürgermeister Franz Singer betont: „Namens der Gemeinde danke ich allen, die sich im Zuge der Schulwegsicherung für die Jüngsten und Schwächsten in unserer Gesellschaft so vorbildlich einsetzen.“

