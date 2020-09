Der erste Vortrag „Krise als Chance – Wie wir unser Immunsystem stärken“ startet am Montag, 21. September, um 19 Uhr, mit Gesundheitsberaterin Ingrid Weber. Bei persönlicher Krankheit und kollektiven Krisenzeiten wie bei Corona fühlen sich viele Menschen hilflos und ausgeliefert. In diesem Workshop geht es darum, was jeder einzelne tun kann, um sein Immunsystem zu stärken.

Anfänger-Schwimmkurs für Erwachsene: Ab 29. September, 18 Uhr, jeweils dienstags. Petra Kargl von der Wasserrettung leitet den Kurs und freut sich auf viele Teilnehmer, denn Schwimmen steigert das Wohlbefinden.