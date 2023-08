Ahnenforschung, Make-Up und Fahrradreparatur: Kursprogramm steht fest

Wie trainiere ich meine Beckenbodenmuskulator richtig? Wie kann ich kleine Wehwehchen meines Fahrrads selber reparieren? Wie schminke ich mich als eine Frau über 50 am besten? Wie lerne ich mehr über meine eigene Familiengeschichte? An der Volkshochschule Pielachtal können alle, die sich eine dieser Fragen schon einmal gestellt haben, fündig werden. Denn das Kursprogramm für das Herbstsemester beinhaltet so einige neue Kurse, mit neuen Kursleiterinnen und -leitern.

Speziell für Frauen gibt es gleich zwei neue Angebote: Irmgard Poisel führt Teilnehmerinnen in einem Kurs für Beckenbodentraining in die gezielte Stärkung dieser Muskelgruppe ein. Renate Wittmann präsentiert einen Make Up-Kurs speziell für Frauen über 50.

Zu einem praktischen Fahrradreparaturworkshop lädt Markus Hammerschmid. Die Teilnehmenden lernen, kleinere Reparaturen und Wartungsarbeiten am Fahrrad selbst durchzuführen.

Der Kurs „Ahnenforschung für EinsteigerInnen“ ist, wie VHS Pielachtal-Leiterin Christa Schmirl vermutet, das Highlight unter den neuen Kursen. Geleitet wird dieser von Gerhard Hager, Obmann der Heimatforschung Hofstetten-Grünau, und Elisabeth Kultscher, Obfrau des Mostviertler Genealogenvereins und zuständig für Familienforschung im Diözesanarchiv St. Pölten. „Ich bin gespannt, wie der Kurs ankommt“, sagt Schmirl.

Insgesamt umfasst das Angebot 65 Kurse in den Kategorien Sprachen, Kultur und Lebensstil, EDV und Smartphone, Sport und Fitness, Gesundheit, Ernährung und Kreativität. Das gesamte Kursprogramm wird am Mittwoch, 28. August, online und als Printversion veröffentlicht.