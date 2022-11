Advent in Ober-Grafendorf: Von Musik bis zu Handwerk

Bis zum ersten Adventwochenende sind es nur mehr etwas mehr als zwei Wochen. Die Vorweihnachtszeit bietet in der Gemeinde einige Höhepunkte.

Dasara Halilaj, Anna Thallauer, Martin Wöber und Aloisia Secnicka freuen sich auf die Advent-Eventreihe. Foto: Foto Burmetler

Bereits am Montag, 14. November, öffnet der Weihnachtsverkauf der Bastelrunde Ober-Grafendorf in der ehemaligen Konditorei Müller in der Hauptstraße.

Bis 19. November werden Handarbeits- und Bastelwerke präsentiert. Geboten werden auch Kekse, Mehlspeisen und selbst gemachte Erzeugnisse. Geöffnet ist werktags von 8 bis 17 Uhr , am Samstag von 8 bis 12 Uhr. Der Erlös wird für soziale Zwecke gespendet.

Musikalisch und kulinarisch wird es mit dem „Advent-Genuss“ im Cafe-Restaurant „Berdas“ im Dezember. Los geht es am 3. Dezember mit „beschwingt-berührende Weihnachten“ mit Sängerin Hannah Baumgartner und Martin Wöber am Klavier.

Brunch für alle Sinne

Mit Stimme, Cello, Harfe und Klavier musiziert der Herzogenburger „Garten der Generationen“ unter dem Motto „Gemeinsam zum Licht“ am 10. Dezember. Den Abschluss der Eventreihe bildet der Pielachtaler Bläseradvent mit den Ober-Grafendorfer Anlassbläsern unter der Leitung von Anna Thallauer am 17. Dezember. Beginn der Adventreihe ist jeweils um 11 Uhr.

Weihnachtliche und humorvolle Geschichten gibts von Aloisia Secnicka am 8. Dezember ab 16 Uhr im „Berdas“. Dazu gibt es klangvolle Töne auf der Zither von Dagmar Riebl.

Der Gemeinde-Christbaum wird heuer noch am Kirchenplatz aufgestellt und am 25. November um 16 Uhr samt Weihnachtsbeleuchtung erstbeleuchtet. Gleichzeitig ist es der Auftakt zum Ober-Grafendorfer Adventmarkt.

„Trotz der Energiekrise wird es in der Gemeinde die traditionelle Beleuchtung geben. Wir werden sie allerdings um eine Stunde früher abstellen. Zudem werden die Laternen am Hauptplatz mit Sternen ausgestattet. Den neuen Christbaum am Hauptplatz werden wir erst im Frühjahr pflanzen“, sagt Ortschef Rainer Handlfinger.

