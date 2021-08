Viele Festgäste bei Krumpen-Stationseröffnung.

Am Samstag war es so weit: Die neue Endstation der Krumpe in Haag-Kleinsierning wurde feierlich eröffnet: Franz Berger, Obmann der Bischofstettner Bahnhofsfreunde, erzählte über die Entstehung des heutigen Bahnsteigs der „Krumpe“. Diakon Ronald Ellers nahm die Einweihung der Endstation "Haag-Kleinsierning“ vor.

Die Gäste, darunter St. Margarethens Alt-Bürgermeister Franz Trischler, Weinburgs Vizebürgermeister Michael Strasser und St. Margarethens Vize Reinhard Rausch konnten sich noch ausgiebig mit Speis und Trank stärken, bevor die Krumpe wieder zurück nach Ober-Grafendorf fuhr.