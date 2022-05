„Immer ein offenes Ohr“: Ober-Grafendorfs Neo-Amtsleiter im Interview

Werbung

Gebürtig aus Gattmannsdorf, seit seinem 12. Lebensjahr bei der Freiwilligen Feuerwehr an Bord, übt er eine große Anzahl an sportlichen Aktivitäten aus. Und mit 1. August tritt Robert Lurger offiziell seinen Dienst als neuer Amtsleiter von Ober-Grafendorf an. Im Interview erzählt er über seine bisherige Tätigkeit im Gemeindeamt.

NÖN: Was bewegte Sie, sich als Amtsleiter von Ober-Grafendorf zu bewerben?

Robert Lurger: Im Wesentlichen das Interesse, bei der Gemeindeentwicklung mitzuwirken, in der Gemeinde zu arbeiten und viele interessante Projekte umzusetzen.

Was haben Sie bisher beruflich gemacht?

Lurger: Ich habe die HTL in St. Pölten besucht. Berufliche Stationen waren „Plasser Theurer“ in Purkersdorf. Danach verschlug es mich zur „Kössler GmbH“, ein Tochterunternehmen der Voith Hydro Gruppe) Dabei war ich zehn Monate in Brasilien und sieben Monate in Spanien. Meine letzte Stelle war bei der „TLBS GmbH“. In den Unternehmen war ich in verschiedenen Funktionen tätig.

Seit 1. Jänner waren Sie an der Seite von Gottfried Berndl tätig. Nun sind Sie knapp zwei Wochen alleine im Amt. Wie waren für Sie die ersten Monate?

Lurger: Sie waren sehr interessant, lehrreich und gut. Ich habe einiges an Know-how mitbekommen. Die Monate haben gezeigt, dass Gottfried Berndl die Funktion lange Zeit ausgeübt hat. Die Hauptthemen werden in den nächsten Wochen aufkommen, in die man sich einarbeiten muss. Mit dem tollen Gemeindeteam schaffen wir sehr viel und ich bin sehr glücklich, dass die Kollegen und Kolleginnen mir gegenüber offen, hilfsbereit und unterstützend sind.

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen als Amtsleiter?

Lurger: Ich denke, dass uns die Digitalisierung weiter beschäftigen wird. Ebenso weitere Neuerungen im Bereich der Verwaltung. Thema werden auch die Bürgerbelange sein.

Welche Erwartungen haben Sie in Ihrer neuen Tätigkeit?

Lurger: Ich möchte das kollegiale Verhältnis beibehalten. Gemeinsam an einem Strang ziehen und gemeinsam mit Politik, Bürgermeister und den Gemeinderäten viele Projekte umsetzen. Außerdem gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft in Angriff nehmen.

Welche Projekte sind in Planung in den nächsten Jahren?

Lurger: Im heurigen Jahr ist es der Hauptplatzumbau. Großes Thema sind die Straßensanierungen und die Kanal- und Wasserleitungssanierungen. In Planung befindet sich der Kindergartenzubau in der Ebersdorfer Straße. Gemeinsam mit dem Land Niederösterreich werden wir uns in den nächsten Jahren weiterhin der Renaturierung der Pielach widmen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Lurger: Wir sollten als Gesellschaft wieder mehr zusammenwachsen, an Lösungen statt an Problemen arbeiten. Jede Bürgerin, jeder Bürger kann etwas dazu beitragen, die Gemeinschaft in Ober-Grafendorf zu stärken und den Ort lebenswert zu gestalten. Ich versuche, immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zu haben und allen, soweit es mir möglich ist, entgegenzukommen.

