18 Alarmierungen, elf Einsätze, 21 Streifendienste, neun absolvierte Ausbildungsmodule, so die Einsatzbilanz der Bergrettung Kirchberg. Die Ortsstelle Kirchberg betreut das flächenmäßig größte Einsatzgebiet in Niederösterreich. Es reicht vom Kaiserkogel bis zum Wastl und bis nach Trübenbach in den Ötschergräben.

Zusätzlich leisteten die Mitglieder unzählige freiwillige Arbeitsstunden bei der Generalsanierung des Bergrettungs-Hauses. Diese erfolgte nach dem neuesten Stand der Energie- und Wärmetechnik.

Ortsstellenleiter Josef Simhofer berichtet: „Wichtige Schritte waren die Anbringung einer Wärmedämmung an der Außenfassade, der Einbau von neuen Fenstern und Türen und die Beheizung des Gebäudes mittels einer Wärmepumpe.“

Große Freude bereitet den 42 Mitgliedern der Bergrettung der neu möblierte Mannschaftsraum. Auch die EDV-Anlage wurde neu ausgestattet, und es gibt jetzt zusätzlich einen großen Bildschirm, für Schulungszwecke sowie Besprechungen vor und nach Einsätzen.

Großes Lob sprach Simhofer der ganzen Mannschaft aus: „Die meisten Arbeiten wurden in Eigenregie und mit vielen ehrenamtlichen Stunden erbracht.“ Von der Gemeinde gab es finanzielle Unterstützung und von einigen Firmen Sachspenden.

Bürgermeister Franz Singer gratulierte zur neu renovierten Einsatzzentrale, dankte allen Mitgliedern für deren ehrenamtliche Tätigkeit und betonte, dass die Bergrettung seit der Gründung im Jahre 1947 eine wichtige Rettungsorganisation in der Region ist.