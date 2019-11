Nach zwei Jahren ist es wieder soweit. Rechtzeitig zum offiziellen Faschingsbeginn gab es die ersten Sitzungen der "Horuck-Partie".

Der Kirchberger Vizebürgermeister und Vereinsobmann Franz Singer berichtet: „Unser Komitee ist gerade mit der Erstellung des Programmes beschäftigt und wir freuen uns sehr, dass wir schon einige fixe Zusagen haben. So werden beim Event auch wieder 'Der Kaiser' und die 'ZIB-Moderatoren' dabei sein. Es gibt Musikdarbietungen von Johanna Flieger, den Dirndlblüten sowie Tanzeinlagen und vieles mehr.“

Die Mitorganisatoren Helmut Bichler und Severin Zöchbauer verraten: „Auch der Termin für die Aufführungen in der Kirchberghalle wurde fixiert. Das Horuck-Faschingsevent findet am Faschingssamstag, 22. Februar und am Faschingssonntag, 23. Februar 2020 statt.“

Für Faschingsbegeisterte mit Humor gibt es auch die Möglichkeit, sich einzubringen: Wer Interesse hat, kann als Gruppe oder mit Einzelbeiträgen gerne beim Event mitwirken und die Veranstalter per Mail unter horuck-partie@gmx.at kontaktieren.