Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen für die Generalsanierung der alten Orgel in der Pfarrkirche Kirchberg. Für die Aufbringung der erforderlichen finanziellen Mittel gibt es zahlreiche Aktivitäten und ein Benefizkonzert.

„Noch nie hat sie eine Reparatur benötigt“

Schon bei den Kardinal-König-Gesprächen verkündete Engelbert Walsberger, erster Organist und treibende Kraft bei der Generalsanierung der Orgel: „Wir haben die beste Dorfkirchen-Orgel weit und breit. Vor 43 Jahren wurde sie in der Werkstatt des Tiroler Orgelbauers Johann Pirchner (+) gebaut und nach Kirchberg transportiert. Noch nie hat das Kircheninstrument eine Reparatur benötigt. Nun ist eine Generalsanierung notwendig.“

Dafür wurde in der Pfarre ein eigenes Komitee geschaffen. Für die Sanierungsarbeiten, die gleich nach dem Osterfest 2020 starten, konnten mit Ferdinand Stemmer aus Zumikon in der Schweiz und Zdenko Kuscer aus Varazdin in Kroatien zwei weltweit anerkannte Orgelbauer und Spezialisten gewonnen werden. Die Kosten für die Arbeiten werden gut 14.500 Euro betragen.

Bei vielen Aktivitäten Spenden sammeln

Mit findigen Ideen will man Einnahmen das Sanierungsprojekt lukrieren. So werden etwa mit dem Weingut Fleckl im Weinviertel 600 Flaschen Orgelwein (Grüner Veltliner und Zweigelt) abgefüllt und zum Verkauf angeboten. Auch eine Orgelkerze wurde gestaltet.

Und am Samstag, 14. Dezember, findet um 14.30 Uhr ein „Adventsingen“ mit acht Chören und Musikgruppen sowie Orgelspiel in der Pfarrkirche Kirchberg statt. Die Einnahmen bei diesem großen Benefizkonzert kommen zur Gänze der Orgelsanierung zugute. Die Pfarre Kirchberg hat mit Engelbert Walsberger, Karin Grubner und Josef Bichler drei Organisten, die ihre Ausbildung am Konservatorium für Kirchenmusik absolviert haben und professionell spielen können.