Falls die Nixhöhle finster wird: Übung in Frankenfels

Sollte einmal etwas passieren in der Nixhöhle, sind die Feuerwehr und der Samariterbund Frankenfels, die Bergrettung und die Höhlenführer bestens gerüstet. Denn bei einer Übung probten sie jetzt für den Ernstfall. Annahme war ein Ausfall der gesamten Lichtanlage während einer Führung.

Besucher fanden Notbeleuchtung sogar romantisch

Laut Höhlenführer Albin Tauber kam dies in seiner 20-jährigen Führungszeit nur zweimal vor. Und: Die Höhlenbesucher fanden die Notbeleuchtung sogar romantisch. Tauber kann aber sowieso beruhigen, dass in der Praxis der jeweilige Führer immer Notbeleuchtungen mit dabei hat.

Die Retter probten auch für den Fall, sollte sich eine Person aus Schreck vor dem Stromausfall verletzen und sich andere verirren. Während der Höhlenführer Hilfe herbei holte, entfernten sich zwei Personen in der Annahme unerlaubterweise von der Gruppe und verirrten sich, wobei sich eine Person ebenfalls verletzte und geborgen werden musste.

Nach Covidpause wieder Saisonstart

Beide „Verunglückten“ wurden an Ort und Stelle erstversorgt und in speziellen Tragen von den Hilfskräften sicher aus der Höhle gebracht. Die ganze Übung verlief ohne Komplikationen und die Zusammenarbeit der verschiedenen Teams funktionierte einwandfrei berichtete Tauber, was auch bei der Nachbesprechung positiv erwähnt wurde.

Nach zwei Jahren Zwangspause geht es jetzt wieder los mit den Führungen in der Nixhöhle. Beginn der neuen Saison ist am Sonntag, dem 24. April, um 11 Uhr.

