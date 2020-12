12. und 13. Dezember: Das Wochenende, das Aufschluss darüber geben soll, wie viele Menschen Träger von SARS-CoV-2 sind, jenes Virus, das die Welt verändert hat. Auch das Pielachtal. Hier laufen die Vorbereitungen für Corona-Massentests.

Die NÖN-Online-Umfrage dazu ergab: Die Bereitschaft der Pielachtaler zur Massentestung zu gehen, ist gegeben, aber nur bei der Hälfte der Bürger. 50,8 Prozent wollen sich testen lassen, fast genau so viele (49,2 Prozent) verzichten darauf. Die Gemeinden und Helfer sind auf jeden Fall für einen Ansturm gerüstet. Das Rote Kreuz Ober-Grafendorf wird in Ober-Grafendorf, Weinburg und St. Margarethen die Massentests unterstützen. „Die größte Herausforderung ist das Einteilen des Personals und dessen Schulung. Bislang hat niemand Erfahrung mit solchen Massentests, allerdings haben einige Leute schon Erfahrung mit Coronatests“, sagt der Ober-Grafendorfer Rot-Kreuz-Ortsstellenleiter Hubert Hollaus.

126 Feuerwehren bezirksweit im Einsatz

Seine Hoffnung ist, dass sich viele Bürger testen lassen, „um die Personen ausfindig zu machen, die positiv sind, aber keine Symptome haben.“ Nur so könne man eine Verbreitung eindämmen .“ Mitglieder des Zivilschutzverbandes werden bei den Massentests vor Ort sein, so wie der Kirchberger Zivilschutzbeauftragte Josef Daxböck: „In einer Besprechung wurden die einzelnen Abläufe und die Aufgabenverteilungen fixiert“, erklärt dieser. Daxböck wird die Daten der Bürger, die sich testen lassen, aufnehmen.

Die 126 Feuerwehren des Feuerwehrbezirkes unterstützen die Gemeinden. „Die Aufgaben sind klar definiert. Wir helfen bei der Logistik und mit Personal“, erläutert Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schröder. Die Freiwillige Feuerwehr Kirchberg ist auch dabei. „Wir helfen bei der Registrierung und bei der Einweisung der Personen bei den beiden Teststraßen“, schildert Kommandant Josef Flieger. „Einige unserer Mitglieder sind auch beim Roten Kreuz und helfen bei der Testung mit“, erzählt er. Er findet, dass die Bevölkerung dieses Angebot nutzen sollte.

Auch beim ASBÖ Frankenfels ist man vorbereitet: Obmann Manfred Hößl: „Es gab schon konstruktive Gespräche mit Bürgermeister Heinrich Putzenlechner und Zivilschutzreferent Arthur Vorderbrunner.“ Dienststellenleiter Hößl ist froh, dass sich viele seiner Sanitäter freiwillig gemeldet haben, um mitzuhelfen. „Derzeit laufen die Schulungen dieser Sanitäter.“ Das ist wichtig, denn: Die ASBÖ-Dienststelle führt nicht nur die Massentests in Frankenfels, sondern auch in Schwarzenbach und Puchenstuben durch. Pielachtaler Gemeindeärzte, wie Martin Brachinger aus Frankenfels, werden bei den Massentestungen in den Gemeinden dabei sein.