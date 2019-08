Beim Wehrfest der Freiwilligen Feuerwehr am Samstag, 3., und Sonntag, 4. August, finden die Nassbewerbe für Einsatzgruppen, das Spielefest der Kinder und die Feuerlöscherüberprüfung statt. Außerdem wird bei der Feldmesse das neue Kommandofahrzeug gesegnet.

Am Samstag, 3. August, ab 14 Uhr können alle Gäste ihre Feuerlöscher in der Feuerwehrzentrale überprüfen lassen. Ab 14.30 Uhr beginnen die Kinderspiele rund um Wasser und Feuer. Ein Highlight ist die Carrera-Autobahn für die Kids. Die Nassbewerbe des Feuerwehrabschnittes starten dann um 16 Uhr. Die Kirchberger „Tanzlmusi“ sorgt abends für flotte Unterhaltung. Am Sonntag, 4. August, zelebriert Moderator Martin Hochedlinger um 8.30 Uhr die Feldmesse beim Feuerwehrhaus, dabei findet die Segnung des neu angeschafften Mannschafts- und Kommandofahrzeuges statt.

Danach spielt der Blasmusikverein zum Frühschoppen auf. Ehrenkommandant Friedrich Wutzl informiert: „Wir haben auch tolle kulinarische Angebote. Am Samstag gibt es geräucherte Steckerlfische und am Sonntag Hendl vom Holzkohlengrill.“ Der Reinerlös des Wehrfestes dient zur Anschaffung von Einsatzgeräten.