Das Pielachtal ist gerüstet für den Blackout

Finstere und kalte Wohnräume, geschlossene Supermärkte und kein fließendes Wasser – das steht der Bevölkerung bei einem Blackout schlimmstenfalls bevor. Die aktuellen Sorgen vor so einem Ausfall zeigen zahlreiche Informationsveranstaltungen, wie am Mittwoch, 19. Oktober, in Ober-Grafendorf.

„Am Samstag, 29. Oktober, üben wir für den Fall der Fälle. Bei dem Planspiel sehen wir, welche potenziellen Lücken es noch gibt.“ Zivilschutzbeauftragter David Hollaus

Schon seit Jahren rechnet man in den Gemeinden mit dem Ernstfall. „Das Feuerwehrhaus in Hofstetten-Grünau verfügt über ein Notstromaggregat und kann sich somit im Notfall selbst versorgen und der Bevölkerung Hilfe leisten“, erzählt Zivilschutzbeauftragter David Hollaus. Das Bürger- und Gemeindezentrum (BGZ) werde beim Eintreten eines Blackouts zur Sicherheitsinsel und dient als Anlaufstelle der Hofstetten-Grünauer.

Heuer sei zudem in ein großes Zelt investiert worden, von dem aus der Führungsstab den Krisenplan organisieren und koordinieren wird. Um die Wasserversorgung in der Gemeinde macht sich Hollaus keine Sorgen. „Durch die Schwerkraft wird das Trinkwasser automatisch in die Hochbehälter gepumpt. Hier kommt uns zusätzlich das zweite Notstromaggregat beim BGZ zugute“, informiert er.

Um nicht nur theoretisch gerüstet zu sein, und damit im Ernstfall auch alles glatt läuft, findet am Freitag, 28. Oktober, eine Infoveranstaltung zum Thema Blackout im BGZ für die Hofstettner statt. „Am Samstag, 29. Oktober, üben wir für den Fall der Fälle. Bei dem Planspiel sehen wir, welche potenziellen Lücken es noch gibt“, berichtet Hollaus. Das BGZ soll nämlich vom Stromnetz genommen und so ein Blackout simuliert werden.

Sollte der Ernstfall tatsächlich eintreffen, ist man auch in Ober-Grafendorf gerüstet. „Die Trinkwasserversorgung ist mit Aggregaten abgedeckt. Die Feuerwehr wird mit Lautsprecherfahrzeugen die Bevölkerung über die Lage informieren. Man sollte allerdings darauf achten, dass jeder Haushalt haltbare Lebensmittel auf Vorrat hat“, informiert Bürgermeister Rainer Handlfinger.

Nötig sei es zudem, dass jeder selbst vorsorgt. Auch Hollaus hat privat schon einiges vorrätig und eine PV-Anlage mit Akkuspeicher ist in Planung. „Mit einer gut befüllten Speisekammer, haltbaren Lebensmitteln, Wasser sowie einem Campingkocher, Batterien und solarbetriebenen Taschenlampen sollte jeder Haushalt gut durch den Blackout kommen.“

Auch Andreas Ganaus, Abschnittsfeuerwehrkommandant des Abschnitts Kirchberg, sieht die Wehren im Tal gut vorbereitet. „Alle Feuerwehrhäuser sind mit Aggregaten ausgestattet, sichern somit die interne Stromversorgung und dienen der Bevölkerung als Anlaufstelle“, versichert er. Neben der Umsetzung des Einsatzplanes sei die Feuerwehr auch dafür zuständig, die Bevölkerung zu informieren und zu beruhigen. Die Wehren unterstützen zudem die Gemeindeämter beim Bedienen der Gerätschaften.

Erneuerbare Energie als Lösungsansatz

Im Ernstfall ist die Gemeinde Kirchberg auch mit Ökostrom versorgt. Insgesamt sieben PV-Anlagen befinden sich an öffentlichen Gebäuden, wie den Schulgebäuden, der Rotkreuz-Garage, dem Kindergarten, dem Feuerwehrhaus und dem Bahnhof. Die Gemeinde betreibt ein eigenes Wasserkraftwerk an der Pielach. Der erzeugte Strom dient den Gemeindegebäuden.

Das „Blackout-Problem“ bei der Wurzel packen will der Rabensteiner Bernhard Treitl. „Wenn wir unsere Ressourcen in erneuerbare Energie investieren würden, anstatt in Angst und Hamsterkäufe, würde uns ein Blackout nichts ausmachen“, ist Treitl überzeugt.

Schon vor zwölf Jahren installierte er seine erste PV-Anlage. Im Ernstfall ist er auch mit Trinkwasser versorgt: „Der Wasserspeicher im Haus fasst 200 Liter, somit haben wir eine Zeit lang Trinkwasser.“

Außerdem habe Treitl immer ein paar Beutel mit Getreide zuhause, eine eigene Mühle sowie einen Gaskocher. „Unser Haus hat 47 Quadratmeter und eine Strohdämmung. Mit nur zwei kW, also einem Campingkocher, kann ich somit unser Haus erwärmen“, informiert er. Obendrein habe er gleichzeitig warmes Essen und Licht. Den Stromspeicher seines Elektroautos kann er als Stromquelle nutzen.

