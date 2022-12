Rabenstein, ein klimafitter Ort: Vierteljahrhundert bei Klimabündnis

Werbung

Das Klimabündnis ist das größte Klimaschutznetzwerk Österreichs. Rabenstein ist dabei – und das schon seit stolzen 25 Jahren. „Wir waren eine der Vorreitergemeinden im Pielachtal. Der damalige Umweltgemeinderat, unser ehemaliger Amtsleiter Gottfried Auer, hat sich sehr dafür eingesetzt“, erinnert sich Vizebürgermeister Hubert Gansch.

Seither wurden von der Gemeinde einige wildökologische Initiativen als Klimabündnis-Projekte umgesetzt. Dazu zählen die Re-Naturierung des Steinbruchsgeländes und ebenso die Re-Naturierung des Loitzenbachs. Weiters hat die Gemeinde Bäume am Pielachufer gesetzt. Die Gemeinde nahm außerdem an der Aktion „Tree-Running“ teil, bei der Baumsetzlinge „erlaufen“ werden können.

Die Rabensteiner Bildungseinrichtungen - von Kindergärten über Volks- und Mittelschule - sind dem Klimabündnis 2012 auch beigetreten. Daher nimmt die Mittelschule an der Aktion „Klimafit zum Radlhit“ teil und in den Kindergärten werden Klimabündnis-Radworkshops durchgeführt. Vorträge über Klimaschutz finden ebenso in den Bildungseinrichtungen statt und am Schulgelände gab es Pflanzaktionen. So wurden eine Naschhecke und Schattenspender gesetzt. Die Gemeinde selbst hat im Büro auf energieeffiziente Laptops umgestellt.

Aktuell läuft der Abhol-Service „Hoi-mi“-Rabe. „Mit diesem Elektro-Fahrtendienst leisten wir klar einen Beitrag zum Klimaschutz, weil die Bürger auf das normale Kfz verzichten“, unterstreicht Gansch. Der „Hoi-mi-Rabe“ ist seit zwei Jahren in Betrieb. „Er wird immer besser angenommen, beispielsweise von Schülern, die zu Freigegenständen am Nachmittag in die Schule wollen oder auch von Senioren, die zum Arzt müssen oder Erledigungen im Ort machen wollen.“

Nicht genug: Die Gemeinde will die Notwendigkeit von Klimaschutz noch mehr in den Köpfen der Bürger verankern - mit Hinweisen und Tipps zu den Themen Energie, Mobilität oder regionaler Saisonkalender auf der Gemeindewebseite und in der Gemeindezeitung.

