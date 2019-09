Im Rahmen des Energie- und Umwelt-Gemeindetages wurde die Marktgemeinde als ,,ölfreie Gemeinde“ ausgezeichnet. Sämtliche gemeindeeigenen Gebäude und Anlagen werden schon seit mehreren Jahren ölfrei beheizt.

„Das jahrelange Engagement in unserer Gemeinde für den Klimaschutz und für die Umwelt wurde vom Land Niederösterreich mit dieser Auszeichnung gewürdigt. Darüber freuen wir uns sehr“, zeigt sich Bürgermeister Anton Gonaus stolz.

Die Überreichung erfolgte durch Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf im Rahmen einer Festlichkeit. „Damit nehmen Kirchberg und 153 weitere Vorreitergemeinden eine Vorbildrolle in Niederösterreich ein. Sie zeigen Wege in eine erneuerbare Energiezukunft auf und ermuntern andere Gemeinden, den Umstieg auf erneuerbare Energie zu wagen“, weiß Pernkopf.

Die Gemeinde hat viele öffentliche Gebäude an die Biomasse-Fernwärmeanlage der Bäuerlichen Genossenschaft (vormals Firma Lang) angeschlossen. Auf den Gebäuden der Schule, der Feuerwehr, des Kindergartens, der Rotkreuzgarage, der Kirchberghalle und am Bahnhof wurden Photovoltaikanlagen errichtet. Seit den Neunzigerjahren gewährt die Gemeinde den Bürgern eine Heizungsförderung zur Errichtung von Anlagen für Biomasse sowie für erneuerbare und umweltfreundliche Energie. Wer seine Heizung umstellen möchte, kann den Heizungs-Check der NÖ Energieberatung in Anspruch nehmen. In der Gemeinde gibt es auch bereits zwei Elektrotankstellen — und zwar im Freizeitzentrum (zwei Stellplätze) und beim Bahnhof (vier Stellplätze). Seit Jahren ist Kirchberg eine Umwelt-, Klimabündnis- und Ökogemeinde.

Bei der Errichtung von Heizungen in Neubauten hat das Land Niederösterreich seit Jänner 2019 ein Verbot zur Herstellung von Ölheizungen erlassen.