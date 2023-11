Wechsel an der Spitze der Landjugend Hofstetten-Grünau

Die Generalversammlung der Landjugend Hofstetten-Grünau am vergangenen Sonntag begann mit einer Messe in der Pfarrkirche, umrahmt vom Landjugendchor „Zaumgwürfelt“. Im Eventlokal Aufriss in Mainburg ging es weiter. Neben den Landjugendmitgliedern waren einige Ehrengäste, Vertreterinnen und Vertreter der Nachbarsprengel und Eltern geladen. Dem ausführlichen Tätigkeitsbericht in Form eines Videos folgten die Dankesworte von Leiterin Julia Falkensteiner und Leiter Simon Enne.

Danach übernahm die Bezirksleitung den Vorsitz und führte die Neuwahlen durch. In drei Wahldurchgängen wurden Leitung, Kassier, Schriftführerin und deren Stellvertreter sowie Kassaprüfer fürs neue Sprengeljahr gewählt. Julia Falkensteiner wurde in ihrer Funktion als Leiterin bestätigt. Simon Enne legte das Amt des Leiters zurück und wurde zum Kassaprüfer gewählt. Als Leiter folgt ihm Johannes Stritzl nach.

Bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Sarah Tod, Peter Janker und Anja Zeller bedankte sich die Landjugendleitung.

Der neue Vorstand der Landjugend Hofstetten-Grünau. Foto: Landjugend Hofstetten-Grünau

Neuer Vorstand der Landjugend Hofstetten-Grünau

Leitung: Julia Falkensteiner und Johannes Stritzl

Stellvertreterinnen: Katharina Patscheider und Selina Dirnberger

Stellvertreter: Alexander Fuchs, Sebastian Sommer

Kassier: Martin Enne

Stellvertreter: Hannes Falkensteiner, Clemens Stuphann und Dominik Bauer

Schriftführerin: Kristina Enne

Stellvertreterinnen: Sidonie Scholze-Simmel, Sarah Ziegelwanger, Katja Hollaus, Marilena Scholze-Simmel

Kassaprüfer: Katharina Heindl und Simon Enne