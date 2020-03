Begräbnisse finden aktuell nur im engsten Familienkreis und im Freien statt

Versammlungen, Zusammenkünfte, Taufen, Hochzeiten werden abgesagt oder verschoben

Die Priester sind telefonisch erreichbar, ebenso die Pfarrsekretariate

Am vergangenen Sonntag hielt Priester Martin Hochedlinger um 9 Uhr morgens die Heilige Messe – und übertrug sie live im Internet. Ab sofort soll diese nun aus dem Gebetraum in Kirchberg an der Pielach gefeiert werden und via Internet mitverfolgt werden können. An den Wochentagen um 18 Uhr und an Hochfesten und Sonntagen um 9 Uhr.

Weiters wird der Priester das Stundengebet täglich beten – die Laudes um 8 Uhr, die Mittagshore um 12 Uhr und die Vesper um 17 Uhr, dies wird live übertragen auf: https://martinswallfahrt.at/pfarre-live