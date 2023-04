Auch in Region St. Pölten stellt sich Frage: Pam, Dosko oder Babler?

Die Befragung der SPÖ-Mitglieder zur neuen Parteiführung hat begonnen. Pamela Rendi-Wagner, Hans Peter Doskozil und Andreas Babler stehen zur Wahl. Wer sind die Favoriten der regionalen SPÖ-Funktionäre?

Ober-Grafendorfs Bürgermeister Rainer Handlfinger freut sich mitbestimmen zu könen: „Ich bin extrem froh, dass wir zum ersten Mal diese Möglichkeit bekommen. Das hat mir bisher immer gefehlt.“ Er ist überzeugt, dass alle drei Kandidaten in der Lage wären, die SPÖ zu führen. „Ich komme in das Dilemma mir den besten Kandidaten aussuchen zu können. Da geht es um Feinheiten, die ich in Betracht ziehe“, führt Handlfinger seinen Entscheidungsweg aus. Deklarieren will er sich aber nicht: „Ich spreche auch sonst keine Wahlempfehlungen aus.“

Auch der Weinburger Bürgermeister Michael Strasser freut sich, mitbestimmen zu dürfen. „Es ist wichtig, die Partei zu öffnen. Bei einem Wettbewerb kommen oft die besten Ideen“, so Strasser, der auch nicht verraten will, wen er wählen wird.

Auch der frühere Bürgermeister von Böheimkirchen und NationalratsabgeordneterJohann Hell will sich nicht öffentlich für einen Kandidaten, eine Kandidatin aussprechen.

SPÖ-Urgestein und ehemaliger Nationalratsabgeordneter Anton Heinzl hingegen spricht sich offen für Pamela Rendi-Wagner als alte, neue Vorsitzende aus. Sie habe als Christian Kern alle Ämter zurückgelegt hat, den Mut gehabt, die Partei zu übernehmen. „Ich habe sie damals gewählt und werde das wieder tun“, so der Vorsitzende der Freiheitskämpfer.

Anders sieht das Ex-Innenminister und ehemaliger Bürgermeister von Purkersdorf Karl Schlögl. Er spricht sich für Hans Peter Doskozil aus: „Er ist der Einzige, mit dem die Partei bei Wahlen erfolgreich sein wird. Er kann die SPÖ zu alter Stärke zurückführen.“ Schon als Landeshauptmann und als Verteidigungsminister habe er gute Arbeit geleistet.

