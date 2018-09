Die neue Hoheit kommt aus Ober-Grafendorf oder der Loich – so viel steht bereits fest. In der vergangenen Woche wählte eine zwölf-köpfige Jury die Dame, die in den kommenden zwei Jahren das Tal und ihr Wahrzeichen repräsentieren soll. Wer das Diadem und die Schärpe im September bekommt, ist aber noch streng geheim.

„Das Ergebnis kennt nur Karl Hofecker, der sich seit Jahren um die Auswertung nach der Wahl kümmert. Er wohnt in Pyhra und hat mit dem Pielachtal wenig zu tun. So können wir garantieren, dass das Ergebnis bis zum Dirndlkirtag-Sonntag geheim bleibt“, schmunzelt Melanie Scholze-Simmel vom Regionalplanungsbüro.

Ein paar geheime Infos konnte die NÖN den Jury-Mitgliedern dann aber doch entlocken: Präsentiert haben sich insgesamt vier Frauen. Die jüngste soll 17, die älteste 25 Jahre alt sein. Drei davon kommen aus Ober-Grafendorf, dem Ort in dem auch der Dirndlkirtag gefeiert wird. Die vierte wohnt in der Loich. Bei einem 20-minütigen Test und einer Präsentation mussten sie ihr Wissen über das Tal und die Dirndl beweisen. Sie wurden in mehreren Kategorien nach einem Punktesystem bewertet, das wird von Hofecker ausgewertet.

Schwierige Entscheidung im Pielachtal

Dass alle Kandidatinnen das Tal bestens repräsentieren könnten, sind sich die Jury-Mitglieder einig. „Die Entscheidung war schwierig. Das Alter der Kandidatinnen war sehr unterschiedlich, was es noch eine Spur schwieriger macht“, so Scholze-Simmel. Die Bürgermeister, die mit der amtierenden Dirndlkönigin, dem Regionalbüro und der Obfrau der Edelbrand-Dörrobstgemeinschaft in der Jury saßen, geben ihr recht. „Ich finde alle vier gut“, lacht Bürgermeister Arthur Rasch. Eine heimliche Favoritin hat hingegen Ortschef Rainer Handlfinger. „Sie kommt aus unserer Gemeinde. Ich hoffe, dass wir eine Ober-Grafendorferin krönen dürfen.“