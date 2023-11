Endoskopie-Ordination für das Pielachtal

Eine Ordination für endoskopische Untersuchungen haben Peter Gäßler, Facharzt für Chirurgie, und Marcel Krickl, Facharzt für Innere Medizin, gemeinsam am Standort Bahnhofstraße 5 eingerichtet. Nun wurde die Pielachtal-Praxis offiziell eröffnet. Die Feier fand mit Kolleginnen und Kollegen aus der Ärzteschaft, Familienangehörigen und dem Praxisteam statt.

Krickl sagte zur Eröffnung: „Das Ganze ist nur möglich, weil wir eine gutes und eingespieltes Team sind. Dank diesem Zusammenhalt und dem Vertrauen der Patienten können wir schon auf eine gute Frequenz in unserer Ordination verweisen.“ Gäßler dankte allen, die bei der Verwirklichung der Praxis mitgeholfen haben. Bürgermeister Franz Singer betonte: „Wir gratulieren dem Fachärzte-Duo zu diesem Schritt. Das ist eine wichtige Untersuchungseinrichtung für Patienten aus unserer Gemeinde, dem Pielachtal und den Nachbartälern.“

Mit der neuen Wahlarzt-Praxis möchten die beiden Fachärzte der Bevölkerung im Pielachtal und darüber hinaus ortsnahe und unkompliziert ihr Untersuchungsrepertoire anbieten; in Form der Darmvorsorge (Coloskopie) und in Form der Magenspiegelung (Gastroskopie). Wichtig ist den beiden Fachärzten, dass auch ausreichend Zeit für Aufklärung und Information bleibt, weil gerade Gesundheitsvorsorge in allen Altersbereichen sehr wichtig ist. Die Darmvorsorge wird ab dem 50. Lebensjahr vom Versicherungsträger sogar kostenlos angeboten.

Information gibt es unter Tel. Nr. 0664-500 86 00 (vormittags von 9 – 11 Uhr).