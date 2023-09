Pfarre Kirchberg am Pielachtaler Pilgerweg unterwegs

An der traditionellen Wallfahrt der Pfarre Kirchberg entlang des Pielachtaler Pilgerweges nach Mariazell beteiligten sich sechsunddreißig Pfarrmitglieder. Kaplan Thomas Schmid zelebrierte abschließend am Gnadenort für die Wallfahrer die Heilige Messe.

Bereits um zwei Uhr morgens machten sich fünf Personen mit Wallfahrtsorganisatorin Sandra Schweiger an der Spitze vom Soistal in Kirchberg ausgehend auf den Weg. Mit dabei war auch der neunjährige Florian Burmetler als jüngster Teilnehmer, der mit seinem Vater mitwanderte. In Schwarzenbach an der Pielach kam die 31 Personen umfassende Wallfahrergruppe dazu, die von Claudia Schweiger zur Hölzernen Kirche geleitet wurde.

Gemeinsam feierte die ganze Pilgergruppe dann um 6.30 Uhr morgens bei der Hölzernen Kirche mit dem Morgenlob den Beginn der gemeinsamen Pilgerwallfahrt. Als die Mittagsglocken läuteten, trafen die Wallfahrer beim Gotteshaus in der Bruder-Klaus-Kirche am Hubertussee ein. In Mariazell vergrößerte sich die Gruppe um neun weitere Teilnehmer, darunter auch Winfriede Mühlbacher, die alle Jahre wieder für den Blumenschmuck am mitgetragenen Pilgerkreuz Sorge trägt.

Im Wallfahrtsort zelebrierte Kaplan Thomas Schmid die Heilige Messe, wobei er das heurige Wallfahrtsmotto „Gott vertrauen“ in den Mittelpunkt seiner Ausführungen stellte. Der festliche Gottesdienst wurde von Antonia und Sabine Moser musikalisch umrahmt.