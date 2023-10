Erster Loicher Familienwandertag war erfolgreich

Bei herrlichem Wetter fand der erste Loicher Familienwandertag mit anschließendem Oktoberfest statt. Die Wanderroute absolvierten rund 500 Personen und stärkten sich bei den beiden Labstellen der Familien Prammer und Moser. Im Anschluss an die Wanderung konnten die Teilnehmer am Loicher Dorfplatz am Frühshoppen mit „Wutzlpoid“ Grillhendel, Würstel und Mehlspeisen der Bäuerinnen genießen.

Organisiert und umgesetzt wurde diese Veranstaltung vom Tourismusausschuss - Geschäftsführende Gemeinderätin Martina Prammer, Gemeinderätin Sabine Moser, Geschäftsführender Gemeinderat Hannes Grubner und Gemeinderat Sandor Diendorfer - in Zusammenarbeit mit den Bäuerinnen mit Gemeindebäuerin Daniela Mühlbacher voran.

„Die Kombination Wandertag mit Oktoberfest war eine sehr gute Idee. Die Leute waren begeistert von der Wanderoute und den tollen Angeboten. Herzlichen Danke an alle, die mitgeholfen haben“, freut sich Bürgermeister Anton Grubner.