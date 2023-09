400 Teilnehmende beim Dirndltal-Wandertag mit dem Sportclub Kirchberg

Rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren bei dem Wanderevent dabei und genossen die vierzehn Kilometer lange Wanderroute. Auf der Strecke mit Start und Ziel am Sportplatz Kirchberg konnten die Wandersleute wunderschöne Einblicke in das Pielachtal und herrlichen Ausblicke bis zum Ötscher genießen. Bei den Sportler-Labestellen beim Bauernhof Hachberg, am Hochbrand und bei der Kölnhof-Hütte wurden die Wanderer bestens versorgt. Zum Abschluss gab es Musikunterhaltung und Kulinarik am Sportplatz. Alle Teilnehmer nahmen an einer Tombola mit schönen Preisen teil. Bestens organisiert wurde die Veranstaltung von Obmann Manfred Fink und dem Sportler-Team.