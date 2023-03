Dirndlblüte lockt viele Gäste ins Pielachtal

Das gelbe Blütenmeer lockt heuer wieder viele Gäste und Wanderer ins Pielachtal. Unter dem Motto „Dirndln bliahn gschpian“ laden lokale Naturvermittler zu Touren durchs Tal und stellen dessen Markenzeichen vor - die Dirndlsträucher. Die ersten beiden Wanderungen mit Fritz Kollermann in Kirchberg und der „Gstanzl Conny“ Cornelia Janker in Rabenstein waren sehr erfolgreich. „Wir hatten heuer Glück mit dem Wetter. Außerdem sind die Menschen nicht mehr so zurückhaltend wegen der Pandemie“, freut sich Janker. Insgesamt haben rund 75 Personen teilgenommen.

Rechtzeitig zum Höhepunkt der Blütezeit finden am kommenden Wochenende zwei weitere Wanderungen mit den Naturvermittlern Erich Niederer und Peter Neuhauser statt. Treffpunkt für die Wanderung mit Erich Niederer am Samstag, 25. März, ist um 12.45 Uhr beim Bahnhof Schwarzenbach. „Unsere Wanderung dauert dreieinhalb Stunden. Sie führt entlang der Höfe Unter- und Obergrub, vorbei an einem Trinkbrunnen und endet in Frankenfels. Geboten werden Informationen, herrliche Dirndlsträucher und tolle Ausblicke bis zum Ötscher“, informiert er.

Mit dem bewährten Kultur- und Landschaftsvermittler Peter Neuhauser wandern die Gäste am Sonntag, 26. März, entlang des „1000-Dirndl-Bergs“. Start ist um 13.30 Uhr beim Wildkräuterhotel Steinschalerhof in Warth bei Rabenstein. „Wir gehen vom Dirndltal nach Tradigist und sehen dabei, dass es auf der Geisbühel-Südseite eine der höchsten Dirndldichten im Pielachtal gibt“, kündigt er an. Außerdem informiert Neuhauser über die Geologie, die Landnutzung und alle Zusammenhänge im landwirtschaftlichen Bereich in der Region. Auch Bergwerke gab es in Tradigist.

Die Teilnahme an den Wanderungen kostet 10 Euro. Anmeldung unter der Nummer 0676/704 42 62 oder per Mail an tourismus@dirndltal.co.at.

