Wasserrohrbrüche in Kirchberg machen Arbeiten notwendig. Dafür muss am Montag, 22. Februar, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr von der Gemeinde Kirchberg die öffentliche Wasserversorgung im Bereich der Stolzgasse und der Pfarrwaldstraße abgedreht werden.

Und zwar betrifft das folgende Bereiche: Stolzgasse: Von der Kreuzung Fink-Sveiger bis zur Kreuzung mit der Pfarrwaldstraße. Pfarrwaldstraße: Ab der Kreuzung mit der Stolzgasse bis zur Kreuzung "Am Kirchenberg".