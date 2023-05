Haushalte in Kirchberg werden mit SMS verständigt

Ein entsprechendes Schreiben erging in der Vorwoche an die Haushalte, die an die öffentliche Wasserversorgung der Gemeinde Kirchberg angeschlossen sind. Ob bei Reparaturarbeiten, beim Tausch von Wasserschiebern oder bei der Behebung von Rohrbrüchen, in solchen Fällen muss die Wasserleitung in Straßenzügen oder ganzen Ortsteilen kurzzeitig abgedreht werden.

Bürgermeister Franz Singer berichtet: „Um betroffene Bürger und Haushalte in solchen Fällen möglichst rasch informieren zu können, wollen wir ihnen per Handy eine SMS-Verständigung zukommen lassen. Für Interessierte möchten wir dieses Service auf freiwilliger Basis unter Einhaltung der Datenschutzregeln aufbauen.“

Wer das nicht möchte, kann auch per Festnetzanruf oder über einen Angehörigen verständigt werden. Dies nimmt naturgemäß eine längere Zeitdauer in Anspruch. Zusätzlich gibt es wie bisher die Mitteilung dazu auf der Website und über die sozialen Netzwerke. Im Endausbau wird die SMS-Verständigung dann mit dem digitalen Leitungskataster gekoppelt.

Mit dem gleichen Schreiben erhebt die Gemeinde, welche Liegenschaftsbesitzer eigene Hausbrunnen betreiben. Diese dürfen nicht mit dem öffentlichen Leitungsnetz in Verbindung gebracht werden. Zusätzlich werden Besitzer von Swimmingpools um Bekanntgabe des Fassungsvermögens ihrer Pools ersucht. Damit möchte man den Wasserverbrauch zu Beginn der Badesaison besser abschätzen können, um bei gleichzeitiger Befüllung vieler Becken einen Engpass zu vermeiden.

